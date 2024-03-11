В Кремлевском дворце прокомментировали отмену выступления Орбакайте

Пресс-секретарь Государственного Кремлевского дворца Константин Ярошевский прокомментировал новость об отмене выступления российской певицы Кристины Орбакайте в последний момент. Об этом он сообщил в разговоре с изданием «Абзац».

Представитель площадки отметил, что исполнительница с самого начала не планировала выступать в рамках проводимого шоу.

«Для подобных мероприятий вполне естественно, когда какие-то артисты исчезают из программы, а какие-то — добавляются. Большинство организаторов в афишах на такие концерты даже ставят сносочки, что возможны изменения в программе. Но Кристина Орбакайте изначально там не была заявлена», — поделился Ярошевский.

Он подчеркнул, что программа мероприятия может поменяться в день его проведения, а также назвал сборные концерты творческим процессом, «где у режиссера, организатора и телеканала могут разойтись представления о том, как должен выглядеть конечный продукт».

«Кристина не будет оправдываться за слова своей мамы»: ситуация вокруг «отмены» Орбакайте

Ранее появилась информация, что выступление Кристины Орбакайте в концерте в честь Международного женского дня в Государственном Кремлевском дворце в последний момент отменили. Отмечалось, что причиной подобного решения стали антироссийские высказывания матери Орбакайте Аллы Пугачевой.