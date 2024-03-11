Киркоров спел песню о «не той двери»

Шоумен Филипп Киркоров спел про «голую вечеринку», инициированную телеведущей Анастасией Ивлеевой в конце прошлого года. Об этом пишет РБК.

По данным портала, премьера новой песни состоялась во время шоу «Звезды». На мероприятие певец прибыл в черной водолазке, похожей на ту, в которой он появился в видео с извинениями за участие в «голой вечеринке».

В шоу принимают участие 10 звезд со своими командами. Каждая звезда внесла по 2 млн рублей, а победившая команда получит всю сумму и передаст ее на благотворительность.

«Я зашел туда всего на 5 минут! Пусть вошел я не в те двери в моей творческой карьере, но зашел туда всего на 5 минут! Песни петь я начал 40 лет назад. Был без перьев, без скандалов, не богат», — спел Киркоров.

Также шоумен заявил в песне, что за 40 лет не присел ни на минутку, постоянно дарил фанатам поводы для шуток.

Киркоров надел «водолазку извинений» и спел про неправильную дверь

Напомним, что вечеринка Ивлеевой вызвала широкий общественный резонанс. Общественные и политические деятели, журналисты, военные осудили участников мероприятия. Организаторы отменили концерты с ними, продюсеры убрали звезд из фильмов и шоу.

Вместе с тем, в последнее время участники стали возвращаться на сцену. Провела концерт Анна Asti, выступил Филипп Киркоров, в различных активностях задействован Дима Билан.