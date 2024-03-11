Вдова модельера Валентина Юдашкина воссоединилась с внуками за границей

Вдова модельера Валентина Юдашкина улетела из России в Дубай. Она сообщила об этом в личном блоге и опубликовала фото с внуками.

«Вот я прилетела к своим любимым внукам. Как же мы скучали», — призналась бизнесвумен.

Единственная дочь Юдашкиных замужем за представителем известной артистической династии Петром Максаковым. У пары трое общих детей: семилетний Анатолий-Авраам, пятилетний Аркадий-Аарон и годовалая Агата-Ариелла.

Арт-директор бренда Valentin Yudashkin в 2019 году уехала из России в Гонконг. Галина отмечала, что переезд был связан не только с командировкой мужа, работающего в трейдинговой компании, но также с продвижением отцовского бизнеса на азиатском рынке, и для нее там открывались новые возможности в плане карьеры. А в 2022 году Юдашкина сменила место жительства — вместе с семьей она поселилась в Дубае, где открыла фирменный шоурум. Бизнесвумен говорила, что мать периодически прилетает к ним и живет столько, сколько захочет. По ее словам, у мужа сложились дружеские отношения с тещей и никаких конфликтов не возникает.

Ранее вдова Юдашкина показала, как выглядит его мать в 78 лет.