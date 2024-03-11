Стали известны детали иска к шоу Малахова

Иск к программе телеведущего Андрея Малахова «Привет, Андрей!» из-за нарушения авторских прав является типовым, заявили NEWS.ru в пресс-службе лейбла «Джем». Там отметили, что требуют заблокировать выпуск шоу.

Действительно, такой иск был подан в Московский городской суд. Мы не требуем компенсации, мы хотим просто заблокировать данное видео в порядке статьи 144.1, — сказали представители лейбла.

Там отметили, то являются правообладателями авторских прав на песню «Два кусочека колбаски». При этом создатели шоу Малахова не обращались к лейблу с просьбой об очистке авторских прав.

Достаточно типовое исковое заявление. Мы подаем их в большом количестве в случаях, когда наши авторские права нарушаются. Если обратиться к практике, то такие иски уже были удовлетворены и Московский городской суд их легко рассматривает. Мы считаем, что суд встанет на нашу сторону, — отметили истцы.

Ранее стало известно, что лейбл «Джем» подал в суд на шоу Малахова из-за песни группы «Комбинация», которая прозвучала в одном из выпусков программы. Представители компании увидели, что песню исполняют Игорь Николаев, Раиса Отрадная и другие именитые гости в эфире федерального канала, после чего подготовили иск о защите авторских прав.

Как считает адвокат Сергей Жорин, шоу «Привет, Андрей!» могут обязать выплатить до 5 млн рублей в случае удовлетворения иска от компании «Джем». По его словам, данный лейбл часто выигрывает в суде даже в спорных случаях.