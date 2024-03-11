Звезда «Улиц разбитых фонарей» высказался о поведении Смольянинова и Галкина

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей», заслуженный артист России Сергей Селин высказался о поведении актера Артура Смольянинова (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов) и шоумена Максима Галкина (внесен в реестр иноагентов). Его слова приводит aif.ru.

По мнению Селина, Галкин и Смольянинов сформировались как личности в период после развала СССР, поэтому в их головах присутствует «разброд и шатание».

«Был период перестройки, а потом послеперестроечного времени, когда обливалось грязью все свое. У нас очень многим можно гордиться. Но с ними тот случай, когда ну очень сильна память», — пояснил актер.

Артист отметил, что успехи России на фоне многочисленных санкций воспринимаются такими знаменитостями болезненно.

«Мы им наступили на любимую мозоль... Некоторым людям, похоже, по-прежнему проще ругать свою родную страну, чем начать наконец-то уже гордиться ею», — заключил он.

Ранее народный артист России Юрий Назаров заявил, что Галкин и Смольянинов заразились «либеральной гнилью».