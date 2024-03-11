Дочке Иосифа Пригожина сделали пластику с переносом пупка за миллион рублей. Даная Пригожина поделилась откровением в эфире шоу «Звезды сошлись».

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Не так давно наследница Иосифа перенесла пластическую операцию. Во время хирургического вмешательства ей ушили диастаз, перенесли пупок и сделали липосакцию живота. За пятичасовую операцию Даная заплатила миллион рублей. По словам знаменитости, это была вынужденная мера: после родов она не так и не смогла прийти в форму. Ей не помогали ни диеты, ни тренировки.

«Во время беременности я набрала, у меня повис живот. Я бы не пошла исправлять, если бы у меня не было диастаза. Убирается локальный жир и отрезается лишняя кожа», — высказалась Пригожина.

Пригожина довольна результатом операции, после которой она продолжит совершенствовать фигуру. Правда, Даная не стремится к модельным параметрам.

«Муж кавказской национальности, они любят пухлых», — резюмировала наследница Иосифа.

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