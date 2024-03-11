Рэпер Егор Крид заявил о конце своего пути в шоу "Голос. Дети"

Рэпер Егор Крид заявил, что больше не хочет быть наставником вокального проекта «Голос. Дети». Об этом пишет kp.ru.

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«Я думаю, ребят, мой путь на «Голосе» уже закончен. Если быть честным, наверное, объективным, то мой путь на проекте подошел к концу. Я сделал там все возможное и невозможное», — отметил Крид.

Егор Крид был наставником шоу «Голос. Дети» с восьмого сезона телепроекта. Его подопечная Елизавета Трофимова заняла второе место, но уже через год Аделия Загребина из команды Крида стала победительницей проекта. В следующем сезоне музыкант также забрал призовое место благодаря Веронике Сыромле, которая уступила лишь в финале.

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