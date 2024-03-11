Финалист проекта «Голос» Сергей Арутюнов потерял сознание во время своего сольного концерта в Кремле. Видео инцидента получила «Газета.Ru».

У Арутюнова состоялись два сольных концерта в Большом Зале Кремлевского Дворца с хитами из «Голоса» и авторскими треками.

Во время исполнения заключительной песни «На Заре 2020» Арутюнов упал в обморок на сцене, его унесли музыканты коллектива артиста.

Очевидцы рассказали, что пока к певцу ехала машина скорой помощи, в гримерке появилась телеведущая Маша Малиновская. Утверждается, что ее нежность и чуткость при обращении с артистом могут говорить о романе звезд.

Известно, что и Малиновская, и Арутюнов принимают участие в мероприятиях патриотического характера — недавно артист исполнил гимн России на Красной Площади, а Малиновская ездила на Донбасс и встречалась там с российскими военнослужащими.

Накануне певица Юлия Паршута рассказала в YouTube-шоу «Дерзкая Готовка с Ляйсан Утяшевой», что сейчас находится в отношениях.

Паршута сообщила, что ее сердце несвободно. Артистка не стала раскрывать подробности своего романа и личность возлюбленного. Певица объяснила, что хочет держать свою личную жизнь в секрете.

Ранее Шура объяснил задержку концерта в Новосибирске более чем на час.