Певец Малькольм Холкомб умер от остановки дыхания

9 марта скончался Малькольм Холкомб, американский певец, гитарист и автор песен.

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Холкомб был немаловажным представителем максимально корневого аутло-кантри, так называемого аутсайдерского кантри - "настоящего, нешлифованного".

Холкомб родился в 1955 году в Северной Каролине. Еще подростком начал играть в местных группах The Hilltoppers и Redwing, с 1990-х выступал сольно. Колледж бросил - чтобы заниматься музыкой. Первую пластинку записал в 1984-м.

Переехав в 1990-м в Нэшвилл, столицу кантри, работал в кафе посудомойщиком, там же выступая в формате "открытого микрофона". В 1996-м подписал контракт с Geffen.

Как сообщают профильные ресурсы, боровшийся с раком певец умер от остановки дыхания - это подтвердила вдова артиста Синди.

По словам женщины, 2 марта исполнитель перенес экстренную операцию и был помещен в реанимацию на ИВЛ, но все усилия медиков оказались тщетны.