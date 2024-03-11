Участник коллектива «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов устроил дебош в переходе метро в Екатеринбурге. Как сообщает Telegram-канал Shot, он сцепился компанией подростков и якобы ударил одного из них.

В ночь с 9 на 10 марта Соколов в компании девушек отдыхал в Bla bla bar. После этого он с почти пустой бутылкой спиртного в руках продолжил гулять в компании своего приятеля по Екатеринбургу. В районе станции «Геологическая» он вступил в конфликт с несовершеннолетними.

Часть перепалки попала на видео. На кадрах Соколов угрожающе пошел на одного из подростков, а несовершеннолетние просили «убрать» агрессивного юмориста и не вырывать их телефон. Молодых людей же призывали уйти домой и не развивать конфликт.

В ходе ссоры друг Соколова заявил, что парни могли сами намеренно спровоцировать актера. Сам Соколов утверждал, что подростки якобы грубо высказались о некоей девушке. Парни же заявляли, что хотели просто снять артиста на видео.