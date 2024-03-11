Киркоров исполнил номер с извинениями за свое участие в «голой вечеринке»

Артист Филипп Киркоров поучаствовал в шоу «Звезды», исполнив песню «Пять минут» в виде ироничных извинений за свое участие в «голой вечеринке». Жюри положительно оценили выступления певца.

«Пусть вошел я не в те двери в моей творческой карьере, но зашел туда всего на пять минут», — цитирует слова из песни Киркорова РИА Новости.

Там добавили, что жюри высказало положительные отзывы о номере. Юморист Гарик Харламов поблагодарил Киркорова за его самоиронию, а дизайнер Артемий Лебедев поздравил артиста с тем, что он, наконец, «вошел в правильные двери».

Киркоров оправдался перед Песковым за участие в скандальной вечеринке Ивлеевой

В конце прошлого года в московском клубе «Мутабор» состоялась вечеринка, на которую многие звезды российской эстрады пришли в полуобнаженном виде, соблюдая дресс-код. Организатором мероприятия была актриса и блогер Анастасия Ивлеева, которая заявила, что вырученные средства пойдут на благотворительность. Вечеринка вызвала отрицательную реакцию общественности, и некоторым участникам, включая Киркорова, пришлось оправдываться. Певец утверждал, что посетил мероприятие всего на пять минут и осознал свою ошибку.