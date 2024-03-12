Суд отклонил иск актрисы Трояновой о снятии с нее статуса иноагента

Замоскворецкий суд Москвы отказал актрисе Яне Трояновой (признана в РФ иноагентом) в снятии с нее подобного статуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление инстанции. "Судом отказано в удовлетворении иска Трояновой к министерству юстиции России", – говорится в сообщении. При этом решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано. Троянову включили в реестр иноагентов в ноябре 2023 года. Минюст РФ решил, что актриса распространяла недостоверные сведения о принимаемых властями РФ решениях и их политике. Статус Трояновой также присвоили из-за высказываний против проведения специальной военной операции. В это же время иноагентами стали журналист Илья Бер, журналист и политолог Александр Морозов, правозащитник Григорий Свердлин, журналист Марат Никандров. Кроме того, в реестр внесли издание The Moscow Times и компанию Hidemy.network Ltd.