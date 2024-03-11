Начался судебный процесс Киркорова против Успенской

Судебный процесс певца Филиппа Киркорова против артистки Любови Успенской начался в Москве. Об этом Александр Добровинский.

«11 марта 2024 года с так называемой "беседы" в Замоскворецком суде города Москвы начинается процесс Киркорова против Успенской», — заявил представитель артиста.

Ранее Киркоров потребовал 10 миллионов рублей от Успенской за то, что она назвала его женоненавистником в одном из интервью. В иске указано, что заявление исполнительницы порочит честь и достоинство артиста. Киркоров также заявил, что намерен взыскать с Успенской около двух миллионов рублей судебных издержек.

Успенская призналась, что разочаровалась в любви

Адвокат Успенской Елена Сенина сообщила, что артистка восприняла информацию об иске как малозначительную.