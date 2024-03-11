Отменившая свои концерты певица Zivert выступит в Челябинске

Стала известна новая дата выступления певицы Zivert в Челябинске. Концерт состоится 27 октября, сообщается на сайте городских зрелищных касс.

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Стоимость билетов варьируется от 2000 до 6500 рублей.

Ранее выступление Zivert в столице Южного Урала было запланировано на 9 июня. Напомним, певица Zivert объявила о временном уходе со сцены из-за проблем со здоровьем. Врачи запретили ей выступать, поэтому все концерты и корпоративы отменены как минимум до осени 2024 года. Zivert не раскрыла подробностей проблем со здоровьем, но призналась, что на последнем концерте в Калининграде выступала на обезболивающих. В Москву певица возвращалась с жуткими болями. Совместно с врачами и командой артистка приняла решение о запрете любой физической нагрузки.

Певица планировала выступить в Оренбурге, Омске, Челябинске, Кемерове, Сочи, Ростове-на-Дону, Уфе, Тюмени и других городах.