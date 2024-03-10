Киркоров исполнил песню о том, что «зашел не в ту дверь»

Филипп Киркоров выступил в составе своей команды комиков на юмористическом шоу «Звезды». Он появился на сцене в скромной черной водолазке, которую в народе уже окрестили нарядом «для извинений».

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Киркоров спел юмористический кавер на известную песню «5 минут», в котором отмечал, что зашел не в ту дверь всего лишь на короткое время. Он напомнил, что за 40 лет присутствия на российской эстраде приносил стране победы на международных конкурсах и не раз был на Евровидении. А лишился всего за пять минут. Об этом информирует gazeta.ru.

Член жюри, режиссер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников был восхищен выступлением Филиппа.

«Это, не побоюсь этого слова, вершина сегодняшнего вечера. Еще вот что, я понимаю, здесь смелые люди: и звезда, и ребята. То, что соединились, не побоялись высечь из этого пламя — это круто», - сказал он.

Ранее певец Филипп Киркоров обратился к режиссеру Жоре Крыжовникову во время вступления в шоу «Звезды». Киркоров попросил Крыжовникова снять его в новых сериях проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте». Артист заявил, что второй сезон можно было бы назвать «Слово короля. Стразы на асфальте». Певец похвалил картину Крыжовникова, назвав ее «бомбической».