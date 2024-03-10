Ревва вернулся на телеэкраны

Александр Ревва впервые за несколько месяцев появился в эфире федерального канала. После начала СВО певец уехал в Испанию и в целом много времени проводил вне России.

В декабре прошлого года он принял участие в «Песне года». Но из телевизионной версии концерта его вырезали. Как сообщает «Московский Комсомолец», Александр выступал на частном корпоративе в Воронеже, где тоже произошла неприятность. Активисты попросили проверить заказчика выступления – местную строительную компанию.

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин объяснил журналистам ситуацию.

«Все мы знаем, что у него была позиция по поводу СВО изначально другая. Но потом он понял, что из-за этого стал терять в деньгах, и переобулся», - заявил Бородин.

Но накануне Александр, он же Артур Пирожков, выступил на концерте памяти Юрия Шатунова. Исполнил песню «Глупые снежинки» и его номер оставили.

Александр Ревва вернулся в Россию и продолжает зарабатывать деньги. Принадлежащая ему на 70% компания «Войс Медиа Продакшн» заработала в прошлом году 14 миллионов рублей и принесла юмористу 7,6 миллиона рублей чистой прибыли.

По данным Kp.ru, выручка еще одной фирмы Реввы - ООО «Войс Медиа» в 2023 году принесла убыток в 1,8 миллиона рублей.