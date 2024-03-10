Бикович рассказал, как не хотел сниматься в кино

Милош Бикович появился на премьере фильма «Любовь со второго взгляда» в Петербурге. В разговоре с журналистами актер вспомнил, как упорно он отказывался от съемок. Но в итоге все-таки дал себя уговорить, пишут 7days.

«Они говорили, что закроют мою карьеру. Я ответил, что у меня нет свободных дат, — они предложили сдвинуться. Я сказал, что не могу приехать. На это услышал: «Мы будем снимать там, где ты». В итоге пришлось сняться».

Милош сообщил, что такое с ним происходит уже не в первый раз.

«Последний раз, когда эти продюсеры меня заставляли, а я отказывался сниматься, получился «Холоп». Так что слава богу, что у меня такие настойчивые друзья», — поблагодарил Бикович.

Ранее сербский актер Милош Бикович рассказал, что хотел бы сыграть в кино князя Александра Невского.