Боня вынуждена искать жилье

Виктория Боня из-за отсутствия визы несколько месяцев не могла вернуться к дочери в Монако. А вернувшись, осталась без жилья.

В прошлом году у Бони заканчивался вид на жительство в Монако. Нужно было продлить документы. Но она улетела в Америку делать пластическую операцию. Вернуться домой Виктория уже не смогла, рассказывает Экспресс Газета

В микроблоге Боня писала, что очень тосковала без дочери и кошки Мурки. Спустя четыре месяца проблема с документами все же решилась, но по возвращению теледиву ждала новая напасть. Квартиру, которую она арендовала, выставили на продажу. Оценили апартаменты в 3 миллиона 190 тысяч евро.

Журналисты в связи с этой ситуацией выяснили пикантную подробность. Как оказалось, что Виктория скрывала, что жила не в Монако. Она арендовала недвижимость в маленьком городке Кап-Д'ай, в четырех километрах от княжества.

По словам Бони, она попросила помощи у Алексея Смерфита, миллионера и отца их общей дочери. Он и его семья помогали Виктории в получении необходимых документов.