Французская певица отстранилась от объятий Макрона

Французская певица и актриса Катрин Ранжэ пренебрежительно отстранилась после поцелуя президента Франции Эммануэля Макрона.

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Во время церемонии после подписания закона о внесении права на аборты в Конституцию глава государства поцеловал руку певицы и попытался ее приобнять, но Ранжэ отстранилась и пошла вперед, «не скрывая своего презрения», сообщает издание Huffington Post.

Инцидент попал на камеру, и видео с президентом быстро распространилось в интернете. Пользователи Сети выразили поддержку Ранжэ, охарактеризовав ее как «настоящую женщину».

Певица была приглашена на мероприятие для исполнения «Марсельезы».

Ранее Макрону символически передали ключи от Олимпийской деревни рядом с Парижем. Президент Франции изъявил желание искупаться в Сене перед Олимпиадой в столице.