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Петросян отдал сына в хоккейный клуб

Евгений Петросян пришел на премьеру картины Сарика Андреасяна «Онегин» в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь». Отвечая на вопросы журналистов Евгений Ваганович рассказал о своем маленьком сыне. Сейчас Ваган занимается в хоккейном клубе «Динамо», пишет СтарХит.

Петросян отдал сына в хоккейный клуб
© РИА Новости
«На тренировки я не хожу, но издали слежу. Он не только в хоккей играет. У него много увлечений. Он вообще опережает свой возраст», — сообщил юморист.

При этом Петросян отметил, что не планирует для сына серьезной спортивной карьеры. По его мнению, главное, чтобы мальчик вырос достойным человеком.

В начале февраля Петросяна экстренно госпитализировали в больницу. Артист упал во время прогулки в центре Москвы по улице Лесной и получил перелом предплечья со смещением. В настоящее время, по его словам, артист чувствует себя нормально.

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