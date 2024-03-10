Шейк показала трогательное поздравление от дочери
Ирина Шейк выложила в микроблоге фотографию поздравительной открытки, которую сделала и подписала ее шестилетняя дочь Лея.
Девочка поздравила маму с 8 марта на русском языке. Ирину растрогал такой чудесный подарок, пишет 5 Канал.
Знаменитая модель водит дочь на занятия в русскую школу. Лея учится читать и писать на родном для мамы языке
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Русская красавица Ирина Шейк уже давно завоевала Голливуд и не только. Сейчас в жизни модели есть все – многомиллионные контракты, ковровые дорожки и брендовые наряды. Детство же девушки прошло в маленьком городке Еманжелинск, расположенном в Челябинской области.
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