Шейк показала трогательное поздравление от дочери

Ирина Шейк выложила в микроблоге фотографию поздравительной открытки, которую сделала и подписала ее шестилетняя дочь Лея.

Девочка поздравила маму с 8 марта на русском языке. Ирину растрогал такой чудесный подарок, пишет 5 Канал.

Знаменитая модель водит дочь на занятия в русскую школу. Лея учится читать и писать на родном для мамы языке

© Instagram*

Русская красавица Ирина Шейк уже давно завоевала Голливуд и не только. Сейчас в жизни модели есть все – многомиллионные контракты, ковровые дорожки и брендовые наряды. Детство же девушки прошло в маленьком городке Еманжелинск, расположенном в Челябинской области.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ.