Названа причина отмены концерта Орбакайте в Кремле

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в своем Telegram-канале заявил, что концерт певицы Кристины Орбакайте в Кремле отменили из-за его действий. По словам активиста, он официально обратился с просьбой внести народную артистку СССР Аллу Пугачеву в список иностранных агентов.

В связи с этим организаторы концерта в Кремле убрали дочку Пугачевой из программы. Я говорил и говорю, что нельзя этой семье давать выступать в России, так как люди против Орбакайте, — написал он.

Ранее стало известно, что Кремлевский дворец отказал певице Кристине Орбакайте в выступлении на праздничном концерте в честь 8 Марта. Изначально дочь Примадонны значилась в списке артистов, которые должны были выступить на сцене, но потом от ее услуг было решено отказаться. Орбакайте должна была в этот вечер исполнять свой давний хит «Просто любить тебя». Номер с участием певицы убрали в последний момент.

«Кристина не будет оправдываться за слова своей мамы»

При этом музыкальный критик Сергей Соседов считает, что Кристина Орбакайте попала в западню из-за своей матери Аллы Пугачевой и теперь пытается усидеть на двух стульях. По его словам, дочь за мать не отвечает, но при этом нельзя полностью прекратить общение с Примадонной. По мнению Соседова, Орбакайте «ничем и никому не насолила».