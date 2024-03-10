На квартиру покойной Началовой не могут найти покупателей

Юлия Началова ушла из жизни несколько лет назад. И до сих пор не получается разделить ее 4-комнатную квартиру в одном из элитных жилых комплексов столицы, которую оценили в 100 миллионов рублей.

Формально апартаменты достались дочери певицы, Вере Алдониной, но бывший возлюбленный ее матери, хоккеист Александр Фролов, требует свою долю. Об этом пишет Экспресс Газета.

«В большей степени у нас люди суеверные, и, может быть, их что-то останавливает. Есть смельчаки, которые приходили. А что такого? Ее выставили на продажу под давлением Саши Фролова, если бы не было бы этого давления, не было бы и продажи квартиры. Она просто бы осталась Верочке и все. Он настойчиво требовал свою долю, и избежать этого невозможно», — говорит директор покойной певицы Анна Исаева.

Юлия Началова ушла из жизни в самом расцвете сил — всего в 38 лет. В марте исполнится пять лет с момента ее смерти. Виктор Началов, отец певицы, до сих пор не смог смириться с тяжелой потерей и убежден, что трагедии можно было избежать.