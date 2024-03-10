Накануне дочь Аллы Пугачевой в последний момент вычеркнули из списков артистов большого праздничного концерта в Кремле

8 Марта Кристина Орбакайте должна была выступать в Кремле вместе с другими звездами российской эстрады.

Однако в последний момент ее фамилия была вычеркнута из списков участников. Одной из причин называлось странное выступление в соцсетях ее знаменитой мамы, певицы Аллы Пугачевой. Та назвала непечатным словом певца Стаса Михайлова и добавила, что «нормальные люди не собираются возвращаться» в Россию.

Орбакайте не дали спеть в Кремле после «выходки» Пугачевой

Общественные деятели после обсуждения поведения Пугачевой обратили внимание, что ее дочь, Кристина Орбакайте, ни разу не высказала свое мнение об СВО и вообще большую часть времени проводит в США, где живут ее муж, дочь, старший сын с невесткой. Не собирается ли она как-то отреагировать на слова матери и вообще высказать свою позицию?

Однако в окружении Орбакайте уверяют, что таких планов у певицы нет. «Кристина не будет оправдываться за слова своей мамы, — цитирует издание „КП“ знакомых певицы. — А что она может сказать? У нее дочь и муж живут в Америке, в Нью-Йорке, Клавдия там ходит в школу, в Россию приезжает редко».

Скорее всего, предполагают люди из окружения Орбакайте, певица окончательно переедет в США. Напомним, муж Кристины и ее младшая дочь живут в Нью-Йорке, в роскошном доме, который в свое время обошелся в 10,5 миллионов долларов. Также у супругов есть в собственности элитный пентхаус в Майами, подаренный в свое время Пугачевой. По слухам, сейчас там живет сын Орбакайте, Никита Пресняков.