Анатолия Васильева поместили в московскую больницу

Заслуженного артиста России Анатолия Васильева доставили в пятницу вечером, 8 марта в госпитализировали в одну из Московских больниц.

Как пишет «Московский Комсомолец», 84-летнего артиста доставили в больницу из квартиры в Большом Власьевском переулке. Он упал, и получил травму колена.

Анатолий Васильев - актер театра на Таганке, один из создателей, автор музыки и актер знаменитого спектакля Юрия Любимова «Добрый человек из Сезуана». Был мужем Марии Нееловой и Ии Саввиной, после смерти Саввиной опекал ее больного сына вплоть до его смерти в 2021 году.

Ранее российский актер Анатолий Васильев призвал опальную певицу Аллу Пугачеву попросить прощения у россиян за свое поведения и резкие высказывания.

Артист считает, что слова Примадонны в адрес граждан РФ были недопустимы. Однако он думает, что русский народ готов простить это певице.