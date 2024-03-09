Участники «Новой Фабрики звезд» пожаловались на условия проживания

Участник «Новой Фабрики звезд» Александр Филин пожаловался во время румтура по звездному дому, что ему негде спать, также как и его коллегам по съемкам — Габриэлю Александрову и Семену Полищуку. Он выразил надежду, что вскоре продюсеры проекта решат эту неурядицу.

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Нам негде спать. Надеюсь, что продюсеры как-то решат эту проблему, — обратился начинающий артист к авторам шоу.

Александр Филин, которому не досталось отдельного спального места в студийном доме, ранее участвовал в шоу «Голос. Дети», в 2018 году спел с Димой Биланом саундтрек к ледовому шоу Евгения Плющенко «Лебединое озеро», а годом ранее участвовал в отборе на детский конкурс «Евровидения». В новом сезоне «Фабрики звезд» Филин попал в команду с музыкантом Сергеем Шнуровым в качестве наставника.

Ранее стало известно, что сын шансонье Михаила Круга Александр стал участником программы «Новая Фабрика звезд» на ТНТ. Молодой человек сразу признался, что является сыном известного барда, а первое выступление у него было с матерью Ириной Круг. Александру Кругу 21 год. Он учился в кадетском корпусе, затем в элитной школе и Щукинском училище. В 2023 году выпустил дебютную песню «Твой каприз».