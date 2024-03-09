Боня сообщила о получении долгожданной визы

Виктория Боня в последнее время жаловалась, что у нее большие неприятности. Звезда реалити-шоу «Дом-2» давно живет заграницей. Она не могла вернуться домой в Монако, поскольку просрочила вид на жительство. Об этом пишет портал thevoicemag.

«Последние несколько месяцев я чувствовала себя очень напряженно, так как я улетела в августе на операцию в Америке, не успев продлить свой вид на жительство в Монако. Я была уверена, что смогу это сделать за пару недель, а в итоге это бы заняло три месяца», — объяснила Боня.

При этом у Бони уже была назначена дата операции, и ждать она не могла. И после своего отъезда в Монако она не смогла вернуться.

«Я чувствовала себя бездомной, и мне было так плохо от того, что я просто не могу поехать к своей дочке и Мурочке Я ревела в последние дни и чувствовала настоящую пустоту», - призналась телеведущая.

И вот наконец разрешение было получено.

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«Четыре месяца мои документы были в Монако, разбирались. И так как меня не было, я нарушила там немножко правила того, как оставалась в Монако. Была просто целая канитель с этими документами. Но вот мне только сейчас сказали, что оформлена моя новая D-виза, и я могу теперь смело лететь в Москву, получать документы и лететь домой. Я так соскучилась по дому», — обрадовалась звезда.

Ранее сообщалось о том, что Виктория Боня заявила, что уходит из соцсетей из-за сложностей в жизни, но на тот момент она не стала раскрывать подробности.