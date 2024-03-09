Брат Кузьмина заявил о разводе после ареста супруги  на 10 суток

Жену родного брата Владимира Кузьмина Наталью арестовали на 10 суток за катание обнаженной женщины на капоте своей машины. Когда Наталью выпустили на свободу, ее супруг, музыкант Александр Кузьмин, заявил, что намерен подать на развод.

© ВКонтакте

Об этом Александр рассказал журналистам «Московского Комсомольца». Он сказал, что принял решение в момент отсутствия супруги дома.

«Это были самые счастливые денечки в моей жизни за последние пять лет», - сказал музыкант.

По его словам, он прекрасно провел время.

«Занимался уборкой территории нашего домика. Творчеством занимался: за это время написал много новых стихов, много новой музыки. Я почувствовал, как же хорошо, когда тебя никто не чморит, не говорит: «Закрой дверь», «Выключи свет», «Ты не туда пошел. Ты не туда пришел», «Возьми то, это..». У меня другой статус – я не привык к такому отношению», - заявил Кузьмин.

Ранее Наталья призналась журналистам, что за все время пребывания ее в спецприемнике муж ни разу не навестил ее, и о том, что с ним ничего не случилось, сигналили только смс о списании денег с ее карты.

Ситуация в жизни брата и коллеги музыканта Владимира Кузьмина Александра недавно обсуждалась в эфире популярного телешоу. Есть мнение, что ему необходима помощь из-за пагубного пристрастия. Однако сам он считает, что нет никаких причин для беспокойства.