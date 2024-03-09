Орбакайте не дали спеть в Кремле после «выходки» Пугачевой

Кремлевский дворец отказал певице Кристине Орбакайте в выступлении на праздничном концерте в честь 8 Марта. Изначально дочь Примадонны значилась в списке артистов, которые должны были выступить на сцене, но потом от ее услуг было решено отказаться, пишет MK.RU.

Имя Кристины значилось в программе до последнего. Она должна была выходить на сцену после Ирины Аллегровой и Игоря Крутого. Фактически в финале концерта, — сообщил источник MK.RU.

Пугачева оскорбила Михайлова и артистов в России

Орбакайте должна была в этот вечер исполнять свой давний хит «Просто любить тебя». Издание отмечает, что номер с участием певицы убрали в последний момент.

Ранее Пугачева отреагировала на слова певца Стаса Михайлова, заявившего, что все уехавшие из России артисты еще «приползут на коленях» обратно. По словам певицы, «нормальные люди» не собираются возвращаться в Россию. Она посоветовала Михайлову зарабатывать, «пока есть возможность».

После этого депутат Алексей Журавлев предложил признать Аллу Пугачеву иностранным агентом. По его словам, таким образом певица не сможет больше получать деньги из России. Против идеи депутата также высказался актер и шоумен Никита Джигурда. Он сказал, что не поддерживает «охоту на ведьм».