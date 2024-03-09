Брежнева показала дочерей

Вера Брежнева в микроблоге выложила фото с дочерьми Соней и Сарой Киперман. Девушки позируют, обнимая друг друга, на них белые свитера и «хвостики» с черными бантами.

Как информирует gazeta.ru, старшую дочь экс-солистка «ВИА Гры» родила в 2001 году от экс-возлюбленного Виталия Войченко, с которым рассталась через несколько лет после этого события. Девушка исполнительницы носит фамилию не биологического отца, а отчима, бизнесмена Михаила Кипермана. Она учится и живет в США

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От Кипермана у звезды есть 14-летняя дочь Сара.

Композитор Константин Меладзе разрешил своей бывшей супруге украинской певице Вере Брежневой гастролировать с песнями из репертуара группы «ВИА Гра».

Об этом исполнительница сообщила публике на концерте в Баку. Брежнева поблагодарила Меладзе за такой подарок, назвав его «важным человеком» в своей жизни.

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