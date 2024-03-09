Певица Савичева потеряла паспорт в канун 8 Марта

Певица Юлия Савичева, родившаяся в Кургане, рассказала о потере паспорта. Это произошло перед поездкой в Санкт-Петербург незадолго до 8 Марта.

«Я должна была найти свой паспорт. Я перевернула весь дом, но его не нашла. Я его потеряла. Билеты в Питер уже были куплены», — пояснила Юлия Савичева в своем видеоблоге.

Ролик выложен на канале артистки в YouTube.

Савичева добавила, что обошла все возможные инстанции и написала множество заявлений. Сейчас у нее на руках бумага об утере официального документа и временное удостоверение.

В конце февраля певица проанонсировала выпуск мерча под своим брендом. К выходу готовится новый студийный альбом, центральным треком которого станет песня «Девочка».