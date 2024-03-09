Моргенштерн* исполнил песню Виктора Цоя на концерте во Франции

9 марта в Сети опубликовали ролик, где Моргенштерн*, российский певец и шоумен, перепел легендарную песню Виктора Цоя «Группа крови» на своем концерте во Франции.

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Иноагент Алишер, известный экстравагантностью и необычным стилем, решил отдать должное одному из самых популярных и влиятельных исполнителей в истории советской и российской рок-музыки.

Удивленная публика почти сразу подхватила песню и начала подпевать артисту. Официальная версия «Группы крови» вышла 5 января 1988 года и стала заглавным треком шестого альбома группы Кино. Позже она была включена в несколько сборников лучших композиций Цоя.

Ранее Моргенштерн подрался с Юрием Хованским за оскорбление зрителей во время концерта в Сербии, но потом они помирились.

* внесен Минюстом РФ в список иноагентов.