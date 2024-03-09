Пригожин назвал самый популярный вид спорта в России

Иосиф Пригожин считает, что самый любимый вид спорта у россиян – фигурное катание. Причина тому – успешные выступления наших спортсменов и то большое внимание, которое им уделяют федеральные каналы. Своим мнением музыкальный продюсер поделился с журналистами «Спорт-Экспресса»

«Фигурное катание cделали популярным благодаря федеральным каналам. Конечно, футбол очень популярен в cтране, но при этом не очень уcпешен на международной арене. Мне кажетcя, еще хоккей и художеcтвенная гимнаcтика, потому что им выделяетcя очень много внимания в чаcти популяризации», — заявил Пригожин.

Ранее Иосиф Пригожин назвал подходящих для исполнения гимна России артистов.

«Полина Гагарина не единственная исполнительница, которая могла бы исполнять гимн. Лариса Долина, певица Валерия, Дима Билан могли бы спеть, Хор Турецкого и SHAMAN», — заявил медиаменеджер.

Пригожин также назвал достойным вариантом исполнение гимна страны в дуэте. В пример он привел певцов Дмитрия Билана, Валерию, Ларису Долину и Алексея Чумакова, которые могли бы выступить на сцене вместе.