Алсу объяснила, почему не показывает сына публике

Алсу призналась, что не показывает своего семилетнего сына Рафаэля, чтобы не выставлять мальчика на публичное обсуждение. Так, ранее она долго скрывала своих дочерей. Об этом она рассказала изданию Hello!

«Хотя прекрасно понимаю, что личная жизнь всегда интереснее для обсуждения, чем творчество. Но в этом вопросе стараюсь прислушиваться к себе, а не к мнению окружающих», — отметила артистка.

Но, конечно, по мере взросления Рафаэль все больше времени будет проводить вне дома. Алсу отметила, что уже сейчас он просит взять его на концерты матери.

Певица в браке с Яном Абрамовым уже 18 лет. В 2006-м у супругов родилась дочка Сафина. Спустя два года у Алсу и Яна появилась вторая дочь — Микелла. В 2016 году знаменитость стала мамой в третий раз, родился сын Рафаэль. Алсу признавалась ранее, что после рождения дочерей полностью погрузилась в материнство.