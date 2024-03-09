Бузова заявила, что не приемлет свободные отношения

Ольга Бузова и Дмитрий Дибров ведут шоу «Это нормально?». Каждый раз они приглашают звездных гостей, чтобы те отвечали на актуальные вопросы.

На новом эфире проекта шла речь о свободных отношениях. Беседу поддержал Дмитрий Дибров.

«У меня были свободные отношения. Все это очень хорошо, пока тебя не намотало на колесо любви. Когда кто-нибудь 17-летний из Ростова-на-Дону не стал для тебя важнее, чем ты сам», - сказал телеведущий.

Гости студии предположили, что речь идет о супруге Дмитрия Полине, которая родом их этого города, пишет СтарХит.

Ольгу Бузову высказывание Диброва удивило. А после того, как она посмотрела ответы социологического опроса, где большинство жителей России посчитали это нормальным, то возмутилась:

«Вы считаете, что нормально иметь свободные отношения? Вы серьезно?»

Певица отметила, что не приемлет свободные отношения. Она считает, что это оскорбительно по отношению к партнеру.

Журналисты недавно заметили кольцо на безымянном пальце правой руки у Ольги Бузовой. Она призналась, что носит украшение уже два месяца. На более подробные расспросы звезда не отреагировала. Недавно теледива просила поклонников помочь ей с выбором красивой даты для свадьбы в этом году.