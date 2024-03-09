Конфискация замка Пугачевой и Галкина: сколько стоит, что там сейчас

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился к Генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой признать Аллу Пугачеву иноагентом. Помимо этого, после принятого закона о конфискации имущества за фейки об армии и призывов к нарушению безопасности страны певица и ее муж Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) могут лишиться замка в деревне Грязь. Насколько вероятно, что у звезд отберут жилье, — в материале NEWS.ru.

Почему Бородин настаивает на конфискации замка Галкина

Виталий Бородин неоднократно предлагал конфисковать замок Галкина и Пугачевой в деревне Грязь Одинцовского района. По его мнению, юморист может стать одним из тех, в отношении кого применят новый закон.

«Галкин постоянно дискредитирует специальную военную операцию. В случае, если будет возбуждено уголовное дело по дискредитации СВО, в его рамках будет наложен арест на дом. Как это было у Невзорова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)», — сказал Бородин NEWS.ru.

В июне 2023 года Басманный суд города Москвы наложил арест на принадлежащий журналисту Александру Невзорову земельный участок и находящийся на нем дом. До этого телеведущий был заочно арестован судом за распространение фейков о российской армии.

Почему в отношении Галкина до сих пор нет уголовного дела

По мнению Бородина, сейчас Пугачева использует давние связи, чтобы защитить семью, поэтому Галкина никак не наказывают за его высказывания.

«Не будем скрывать, что Пугачева имеет административный ресурс, определенные связи, возможности. Соответственно, нужна такая политическая воля, чтобы возбудить уголовное дело», — считает Бородин.

Шоумен Стас Барецкий полагает, что во всех проблемах Аллы Борисовны виноват только ее муж. Он предложил «отправить десант, посадить певицу в вертолет и везти обратно на родину».

«Я ему (Галкину. — NEWS.ru) никогда не доверял. Думаю, что он представитель так называемой пятой колонны, непонятно, из каких яиц он вылупился. Там задействованы какие-то силы, раз так запутал великую певицу, не могла она взять и все бросить. Хотя ее вряд ли уже простят после провокационных заявлений», — высказал мнение Барецкий в разговоре с NEWS.ru.

На что потратить деньги с продажи замка Галкина

Бородин предлагает направить полученные в случае продажи замка Галкина деньги участникам СВО и их семьям.

«У некоторых наших ребят, которые ушли за фронт, проблемы: у кого-то — с жильем, у кого-то — с кредитами. Соответственно, пожалуйста, на эти деньги можно погасить кредиты и помочь с жильем», — считает Бородин.

По его мнению, даже если этот объект не удастся реализовать, его можно оставить в собственности государства и использовать для социальных целей: открыть в нем детский сад, детдом или санаторий — с учетом достаточно большой территории вокруг замка.

Что говорят о конфискации замка Пугачевой в Госдуме

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева указала, что важно учитывать, было ли имущество, в данном случае замок, получено преступным путем.

«В законе говорится о том, что изымается орудие обогащения, имущество, полученное вследствие обогащения. Что к нему будет относиться, определит суд. Замок по всем признакам вроде бы не использовался как имущество для каких-то противоправных действий и не возник вследствие противоправных действий», — предположила Разворотнева.

По ее словам, к объектам, которые могли использоваться для противоправных действий, можно отнести ноутбук или телефон Галкина. Юморист писал посты, дискредитирующие ВС РФ, с этих гаджетов, допустила Разворотнева.

Она также напомнила, что статья 35 Конституции РФ защищает право частной собственности.

«Практика конфискации имущества по экономическим преступлениям, конечно, есть, но, опять же, это происходит с условием защиты прав членов семьи и с доказательством того, что имущество было получено с нарушением закона», — добавила Разворотнева.

Сколько может стоить замок Галкина и Пугачевой

В октябре 2022 года замок Пугачевой и Галкина в деревне Грязь впервые был выставлен на продажу. Согласно данным одного из сайтов по поиску недвижимости, стоимость объекта составляла миллиард рублей.

В 2023-м бизнесмен Андрей Ковалев предположил, что за замок Пугачевой и Галкина можно заплатить лишь 70 млн рублей. Как он напомнил в разговоре с NEWS.ru, имущество пары находится в дорогостоящем районе Подмосковья.

Ковалев не исключил, что артистка может вернуться в Россию и продолжить жить в замке. Сейчас здание пустует.

«Она русский человек, ее тянет с чужбины на родину. Вот закончится специальная военная операция нашей победой, она покается и вернется», — предположил он.

В разговоре с NEWS.ru почетный член Российской гильдии риелторов Олег Cамойлов назвал замок «абсолютным неликвидом» с точки зрения рынка.

«Никакого покупателя на него я не вижу. Это очень большой объект, содержание которого обходится очень дорого. С точки зрения местоположения это деревня, никакой инфраструктуры там нет», — сказал эксперт NEWS.ru.

По мнению Самойлова, при продаже этого объекта недвижимости неважно, какой будет его начальная стоимость.