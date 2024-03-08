Деньги с продажи замка Галкина предложил отдать бойцам СВО

Деньги с продажи особняка певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в подмосковной деревне Грязь можно направить на помощь ветеранам СВО, заявил NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. По его словам, у некоторых бойцов после возвращения с фронта остаются нерешенными проблемы с кредитами и жильем.

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У нас у некоторых ребят, которые ушли за фронт, проблемы: у кого-то — с жильем, у кого-то — с кредитами. Соответственно, пожалуйста, — на эти деньги можно погасить кредиты и помочь с жильем, — сказал Бородин.

По его мнению, если этот объект не удастся реализовать, то его можно оставить в собственности государства и использовать для социальных целей. Глава ФПБК считает, что в нем можно открыть детский сад, детдом или санаторий, так как территория у замка достаточно большая.

Ранее президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов предположил, что у Пугачевой и Галкина могут быть трудности с продажей замка из-за его месторасположения и стоимости обслуживания. По мнению эксперта, на особняк за 500 млн рублей вряд ли найдется покупатель.

Галкин может лишиться замка в подмосковной Грязи

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ранее предложил правоохранителям проверить, можно ли изъять имение Пугачевой и Галкина по закону о фейках про армию. По его мнению, если такая опция есть, то нужно воспользоваться ею немедленно.