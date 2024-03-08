Тимати подарил возлюбленной второй автомобиль

Возлюбленная рэпера Тимати, модель Валентина Иванова устроила фотосессию у нового автомобиля от рэпера. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Тимати купил модели Валентине Ивановой новый автомобиль — Mercedes-Benz G-Класса темно-зеленого цвета. Модель снялась у машины в прозрачном топе и кожаных джинсах.

«Такого подарка на 8 марта у меня еще не было. Спасибо любовь моя, ты вновь запустил меня в космос», — написала Иванова.

Только в октябре Тимати подарил своей девушке «Порше», поздравив таким образом с 20-летием. По словам девушки, исполняться должны любые мечты, включая рождение ребенка, покупку жилья, выздоровление дорогого человека или приобретение машины.

«Спасибо, любимый, продолжай дальше запускать меня в космос», — писала у себя на странице модель, попросив своих подписчиков не переставать мечтать.

Зимой 2021 года появились слухи, что рэпер Тимати встречается с моделью Валентиной Ивановой. В конце апреля 2022-го влюбленные впервые вместе вышли в свет. Пара появилась на концерте в честь юбилея Филиппа Киркорова. Кроме того, они вместе посетили свадьбу Оксаны Самойловой и Джигана в декабре того же года.