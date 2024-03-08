Садальский заступился за Пугачеву

Алла Борисовна нелицеприятно отозвалась о Стасе Михайлове, ответив на его реплику. Депутат Государственной думы Алексей Журавлев на этом фоне потребовал признать Примадонну иностранным агентом и лишить всех званий и регалий. Об этом сообщает Экспресс Газета.

Станислав Садальский резко высказался в адрес депутата. Актер уверен народный избранник решил попиариться за счет Примадонны.

«Творчество певицы Пугачевой — огромный вклад в культуру нашей страны! Хотелось бы подробнее узнать о деятельности депутата Журавлева. Что он сделал для развития нашей страны, кроме бестолкового мелькания по ТВ и призыва лишить регалий Пугачеву?» — пишет Станислав Юрьевич.-

Ранее актер Стас Садальский в разговоре с aif.ru заявил, что Алла Пугачева эмигрировала из России ради своего мужа. Артист усомнился в том, что решение переехать в Израиль было продиктовано якобы зарубежными счетами Примадонны. По мнению Садальского, Пугачева стала «рабой любви».

При этом актер в очередной раз напомнил, что считает ее супруга неумным человеком, так как именно из-за комика певица потеряла народную любовь и возможность находиться на Родине.