Шура больше чем на час опоздал на свой концерт в Новосибирске

Шура — по паспорту Александр Медведев — родом из Новосибирска. И в своем родном городе 8 марта на сцене бара «Руки Вверх!» должен был выступать с концертом. Но собравшейся публике пришлось ждать артиста час и 15 минут, информирует портал ngs.ru.

«Видимо, из-за того, что люди очень устали ждать, народ не сильно раскачался. А так зал был полон, Шура исполнил несколько своих песен, а также несколько композиций других певцов, — пояснила журналист портала.

Шура исполнил свои хиты «Отшумели летние дожди», «Ты не верь слезам», «Твори добро» и другие популярные песни.

«Рамблер» писал, что ранее Шура перенес операцию по удалению грыжи желудка, которая, по словам врачей, угрожала его жизни.