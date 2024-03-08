Натали Портман развелась с мужем после 11 лет брака

Известная актриса Натали Портман развелась с хореографом Бенжамином Мильпье (Benjamin Millepied) после 11 лет брака. Процесс прошел тихо и без лишней огласки, пишет обозреватель Стефания Веббер в статье для New York Post.

Автор статьи пояснила, что 42-летняя Портман подала заявление во Франции в июле прошлого года, но развод был оформлен только в феврале 2024 года. Она добавила, что Портман было очень тяжело в начале бракоразводного процесса, но в дальнейшем «друзья сплотились вокруг нее и помогли пережить самое худшее».

Причиной расторжения брака явились слухи о том, что у Мильпье был роман с молодой (25) климатической активисткой Камиллой Этьен, уточнила обозреватель. Она добавила, что Бенжамин «делал все возможное, чтобы Натали простила его и сохранила их семью вместе».

По ее данным, вокруг возможного развода звездной пары ходило большое количество слухов. Вместе с тем, ни Мильпье, ни Портман не комментировали публикации в СМИ и блогах об их семье.

В настоящее время актриса находит радость в своей семье (у нее сын Алеф и дочь Амалия), друзьях и работе, заметила Веббер.

Напомним, Натали Портман и Бенжамин Мильпье познакомились на съемках фильма «Черный лебедь» в 2009 году. В 2012 году они тайно сыграли свадьбу. Вместе они воспитывали сына Алефа и дочь Амалию.