Анна Семенович рассказала о подарке на 8 Марта, как у Джей Ло

Певица Анна Семенович призналась, что любит Международный женский день 8 Марта. В беседе с kp.ru она рассказала об одном из подарков избранника — однажды он преподнес ей вещь как у певицы Джей Ло.

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Обычно бизнесмен, имени которого артистка не называет, дарит ей дорогие украшения.

«Но в прошлом году я сама выбрала себе подарок — заказала у ювелира золотой микрофон, украшенный бриллиантами. Подобные микрофоны есть у таких западных див, как Дженнифер Лопес и Бейонсе», — сказала Семенович, добавив, что мужчина поддержал ее идею.

Она добавила, что редко берет дорогой подарок на гастроли. Его потребовалось бы дополнительно охранять, а не во всех городах организаторы могут обеспечить такую возможность.

Дженнифер Лопес получила золотой микрофон, усыпанный бриллиантами, от бизнесмена Тельмана Исмаилова. В 2006 году она выступала на юбилее предпринимателя в Москве.

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