Обнародована стоимость рекламы в блоге Бородиной

Ксения одной из первых начала продавать рекламные посты в соцсетях. Сегодня за свою рекламу Ксения Бородина просит 3 миллиона рублей.

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Как пишет портал woman.ru, большой рост гонораров телеведущей случился благодаря пандемии.

«Это было сложное время, и многие блогеры вообще ушли с рынка. А те, кто остался, выросли в охватах, у них прибавилось подписчиков. Особенно у тех, кто активно ведет блог и много поклонников следят за ним», — сказал Николай Ностра, руководитель агентства NOSTRA BLOGERS & MUSIC.

Аудитория Бородиной в социальной сети выросла до 21 миллиона человек, что позволяет ей устанавливать высокие ценники на рекламу.

Развод с Курбаном Омаровым, вторым мужем, в итоге также принес Ксении неплохой доход. Телеведущая запустила курсы «Если брак оказался браком» для тех, кто оказался в подобной ситуации. По подсчетам журналистов, на марафоне она могла заработать не менее 60 миллионов рублей.

Ксения недавно поделилась своими мыслями о Международном женском дне и взаимоотношениях с мужчинами Звезда отметила, что многие женщины жалуются на своих партнеров за отсутствие подарков на праздники. По ее мнению, это серьезный повод задуматься над выбором спутника жизни. Бородина убеждена, что отношения должны строиться на взаимном уважении и желании делать друг другу приятно, независимо от финансового положения.