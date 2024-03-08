Пригожин объяснил скандальные высказывания Пугачевой

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с mk.ru заявил, что Алла Пугачева провоцирует российскую общественность высказываниями ради собственного удовольствия.

«Она ржет, кайфует от того, что ее сейчас все обсуждают. Она бросила кость, как собакам: «Терзайте!». Как телефонные мошенники приманку делают, наживку и все схватили. Все червячка этого жрут. Она кинула червяка и все его поймали. И теперь комментируют, дают оценку: хорошо это или плохо», — пояснил Пригожин.

Он считает, что поступки такого рода недостойны уровня Пугачевой. По словам продюсера, когда артист позволяет себе столь скандальные заявления, его уровень несколько опускается. Муж певицы Валерии считает, что россиянам следует просто не обращать внимания на ее слова, тогда Примадонна перестанет провоцировать скандалы.

Накануне Пугачева записала видеообращение, в котором ответила упрекнувшему ее ранее певцу Стасу Михайлову. В числе прочего артистка заявила, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию. В Госдуме после этого призвали признать ее иноагентом, чтобы исполнительница не могла получать деньги из России.

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