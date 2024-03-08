Михайлов дал концерт в московском метрополитене

Стас Михайлов спел на станции Курская в московском метрополитене в честь Международного женского дня.

Михайлов поздравил пассажирок с праздником и исполнил свои самые популярные песни — «Все для тебя», «Только ты».

В аванзале станции слушать певца собрались десятки человек, пишет РИА Новости.

Михайлов пообщался с публикой и заявил, что ему понравилось петь в московском метрополитене.

На международной выставке-форуме «Россия» продолжаются выступления артистов проекта «Музыка в метро». Следующий концерт состоится 8 марта в 18:00 в павильоне № 75 в пространстве Москвы на ВДНХ. Певица Николь Короли исполнит всем известные российские хиты.