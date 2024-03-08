Актриса Хаматова назвала Богомолова неэмпатичным режиссером

Актриса Чулпан Хаматова раскритиковала режиссера Константина Богомолова в новом интервью. Беседу с артисткой опубликовала журналистка Елизавета Осетинская. "Для кого-то Константин Богомолов является хорошим режиссером. Для меня это невозможно, если режиссер неумный и неэмпатичный…" - сказала она. При этом Хаматова признала, что искусство воспринимается зрителями субъективно, а ей самой нравились капустники Богомолова. "Вот человек "с холодным носом" выбрал себе путь комфорта. Хотела бы я работать с ним как актриса? Нет", - поделилась размышлениями 48-летняя звезда. Хаматова признает, что Богомолов также вряд ли стал бы с ней работать, потому что она "токсичная". Также Хаматова призналась, что была готова к худшему, когда решила уехать из России в Латвию. "Если ты хочешь, чтобы у твоих детей был кусок хлеба и какая-то одежда, то значит ты будешь работать таксистом, курьером, преподавать частные уроки по актерскому мастерству — кем угодно..." — заявила актриса.