Киркоров появился на телешоу в дизайнерском камуфляже

Филипп Киркоров после отсутствия в телеэфире, связанном с участием в «голой» вечеринке, восстанавливает потерянные возможности. Певец побывал на Донбассе с концертом и гуманитарной помощью, а накануне появился на презентации нового телешоу на федеральном канале

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Филипп Бедросович предстал перед публикой в дизайнерском наряде с принтом милитари. Образ был дополнен аксессуаром в виде золотого фотоаппарата от Louis Vuitton, пишет «Московский Комсомолец».

«Вы увидите нового Киркорова, которого не видели. Вы знаете, я сам себя такого не видел. Я понял, что во мне есть такие возможности. Я увидел себя совсем другим», — сообщил певец.

Ранее Филипп Киркоров удалил из всех соцсетей свои восторженные отзывы о новой песне Пугачевой «Не беспокойся за меня». До этого в постах были размещены подпись с признанием любви к Примадонне и видео с их совместных выступлений.