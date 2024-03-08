Шаляпин появился на светской тусовке с бывшей женой

Шаляпин вышел в свет с бывшей супругой Ларисой Копенкиной. Публика было заподозрила, что пара воссоединилась, но бизнесвумен опровергла эти слухи.

Копенкина пошутила, что Шаляпину теперь ничего не светит, поскольку она переписала квартиру на сына. Об этом информирует 5 Канал.

«Прохору жениться на мне снова не резон. Я переписала квартиру на сына», — рассказала женщина.

Пара оформила брак в 2015 году. Те три года, что Лариса и Прохор были вместе, ознаменовались целым рядом скандалов. Позднее Шаляпин рассказывал, что женился он ради контракта на миллион евро, который он подписал для рекламы риэлторского агентства, где работала Копенкина.

После того, как Анастасия Волочкова публично разругалась с близким другом Никитой Джигурдой, рядом с балериной оказался другой мужчина — Прохор Шаляпин. Певец регулярно делится в соцсетях совместными кадрами с Волочковой, посещает ее выступления.

Некоторые журналисты заподозрили, что Волочкову и Шаляпина могут связывать романтические отношения. Однако певец поспешил опровергнуть эти слухи.