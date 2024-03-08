Малинин резко ответил хейтерам

Александр Малинин удивлен, что ему ставят в упрек звание народного артиста Украины, при этом забывая, что он одновременно является и народным артистом России.

«Вокруг меня бесконечная ложь. Да, я когда-то записал альбомы украинских народных песен. Это было в 2003 году. Тогда Россия и Украина были двумя братскими странами. А сегодня в прессе пишут, что я народный артист Украины, но не пишут, что я народный артист России! Как бы забывают! Это очень странное отношение. А я теперь должен упасть на колени и покаяться. Перед кем? И за что? Я терпел эту ситуацию до определенного момента, пока люди из правительства не начали выступать…», — возмутился он.

Певец сообщил, что у него из-за хейта стали возникать большие проблемы. Об этом пишет СтарХит.

«Я понимаю, что это специально сделано, чтобы дискредитировать меня. Но я не заслужил этого! Я всегда честно работал. И я всегда работаю вживую. У меня миллионы поклонников, которые приходят на концерты», — констатировал Малинин.

Ранее Малинин планировал дать 30 концертов в России, однако столкнулся с возмущением. Певца обвинили в отсутствии четкой гражданской позиции. Малинина упрекали в том, что, будучи россиянином, он живет за границей.