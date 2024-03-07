Организаторы допустили Израиль к «Евровидению»

Европейский вещательный союз допустил представителя Израиля к музыкальному конкурсу «Евровидение» после того, как была переработана первоначально заявленная композиция. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, первоначально Тель-Авив отобрал для конкурса песню October Rain. Ее должна была исполнить 20-летняя певица Эден Голан, 13 лет прожившая в России.

Организаторы отвергли композицию, так как усмотрели в ней политический подтекст — отсылки к трагическим событиям 7 октября 2023, когда бойцы палестинского движения ХАМАС напали на южные поселения Израиля.

Новая композиция, написанная на основе October Rain, получила название Hurricane. Песенный конкурс пройдет с 7 по 11 мая в шведском городе Мальме.